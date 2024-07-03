Захарян и Черчесов посетили матч «Динамо» против «Партизана»

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян и главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов посетили первый матч «Братского Кубка» между московским «Динамо» и «Партизаном».

Братский Кубок завершится 7 июля. В летнем турнире принимают участие четыре клуба: московские «Динамо» и ЦСКА, а также сербские «Партизан» и ОФК Белград.

Матчи будут проходить на стадионах «ВЭБ Арена» и «ВТБ Арена».