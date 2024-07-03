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Сегодня, 20:10

Захарян и Черчесов посетили матч «Динамо» против «Партизана»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян и главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов посетили первый матч «Братского Кубка» между московским «Динамо» и «Партизаном».

Братский Кубок завершится 7 июля. В летнем турнире принимают участие четыре клуба: московские «Динамо» и ЦСКА, а также сербские «Партизан» и ОФК Белград.

Матчи будут проходить на стадионах «ВЭБ Арена» и «ВТБ Арена».

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3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
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13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
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 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Ростов – ЦСКА
 - : -
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Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
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