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Лантратов готов остаться в «Химках» на следующий сезон

Сергей Федоров
Корреспондент
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» рассказал о ситуации голкипера клуба Ильи Лантратова.

«Никаких предложений по нему не поступало, все спокойно. Официальных обращений ни от кого. Сам Илья, конечно, готов остаться в «Химках» на следующий сезон. Мы договорились с ним, что если будет предложение, тогда готовы его отпустить. А так, он тренируется, выкладывается на 100 процентов», — сказал Терюшков «СЭ».

Лантратов выступает за подмосковный клуб с лета 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает голкипера в 2 миллиона евро. В минувшем сезоне 26-летний вратарь сыграл за «Химки» 35 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 54 мяча.

Илья Лантратов
РПЛ
ФК Химки
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