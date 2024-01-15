Агент Сафонов: «Спартаку» нужно продлить контракт с Джикией»

Футбольный агент Алексей Сафонов в интервью «СЭ» заявил, что не верит в то, что защитник «Спартака» Георгий Джикия перейдет в «Локомотив».

— В «Спартаке» теперь за селекцию будут отвечать португальцы. Ждать ли в московской команде легионеров из Португалии или Бразилии?

— Да не факт. Посмотрим. Другое дело, странно, что пока «Спартак» никого не подписал. Неужели будут ждать до конца трансферного окна и приобретут новичков на флажке? Зачем? Желательно уже сейчас вести новых футболистов на сборы. С листа могут играть только Месси, Ибрагимович и Роналду.

При этом допускаю, что в первую очередь португальцы будут разгружать состав, мы сейчас увидим трансферы на выход.

— Джикия уйдет в «Локомотив»?

— В этот вариант я вообще не верю. Да и вообще не понимаю, почему «Спартак» должен его отпускать. Он качественный защитник, который многое сделал для команды. Мне кажется, к таким фигурам нужно относиться с большим уважением. А то у нас сразу смотрят в паспорт, на возраст. Я бы на месте москвичей сохранил Георгия.

— За былые заслуги?

— Нет. Почему? За заслуги в футболе вообще не нужно никого оставлять. На мой взгляд, Джикия еще пару сезонов может приносить пользу красно-белым. Я бы его переподписал.

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. В сезоне-2023/24 футболист принял участие в 9 матчах красно-белых и не отличился результативными действиями.

Контракт 30-летнего россиянина с клубом действует до конца мая 2024 года.