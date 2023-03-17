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17 марта, 11:49

Агент Сафонов считает, что Помазун может побороться за место в стартовом составе сборной России

Константин Белов
Корреспондент
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Футбольный агент Алексей Сафонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал попадание вратаря «Урала» Ильи Помазуна в окончательный список сборной России на мартовские сборы.

«Помазун великолепно выглядит. Если честно, то в последних играх он один из лучших вратарей в РПЛ. Если раньше говорили, что Сафонов безоговорочно номер один в сборной, то сейчас Помазун дышит ему в спину. Он сделал правильный выбор, что уехал в аренду в «Урал», а не остался сидеть в «золотой клетке» в ЦСКА», — сказал Сафонов «СЭ».

Помазун впервые вызван в сборную России на учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 19 по 28 марта.

26-летний россиянин арендован «Уралом» у ЦСКА. В текущем сезоне голкипер провел 18 матчей в РПЛ, трижды сыграв на ноль и пропустив 30 мячей.

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Илья Помазун
Сборная России по футболу
ФК Урал
Алексей Сафонов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
7
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 2 : 0
18.03 14:15
Урал – Динамо
 0 : 1
18.03 16:30
Факел – Сочи
 3 : 0
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 3 : 2
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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