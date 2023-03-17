Агент Фульхенсио подтвердил, что мексиканским футболистом интересовались в России

Агент Аллан Гарсия, представляющий интересы вингера «Тигрес» Раймундо Фульхенсио, подтвердил информацию об интересе к мексиканскому футболисту от российских клубов.

«Было несколько звонков из России с вопросами о Раймундо и состоянии его контракта, но официальных предложений пока нет», — приводит Sport24 слова агента.

Ранее сообщалось о том, что один из клубов РПЛ намерен сделать запрос о возможном трансфере Фульхенсио.

За «Тигрес» вингер сыграл 62 матча, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами.