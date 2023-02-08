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Сегодня, 20:20

Будет ли Дзюба воспринимать тренера Галактионова? Мнение агента Сафонова

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Агент Алексей Сафонов в интервью «СЭ» высказал мнение, что форвард Артем Дзюба не испортит атмосферу в коллективе «Локомотива».

— Вы сказали: «Если только Дзюба не подомнет своим авторитетом Галактионова...» Тренер всего на четыре года старше нападающего — проблема?

— А тут уже все зависит от Галактионова. От его авторитета. Абаскалю вообще 33 года, но ничего. В «Спартаке» все нормально с дисциплиной. Никаких склок, конфликтов, все его хорошо воспринимают, с уважением. Разве Джикия позволяет себе какие-то шутки в отношении тренера?

— Но Дзюба в этом плане непредсказуем.

— Да он сам все должен прекрасно понимать. Сейчас дают контракт на полгода. Если он себя здорово проявит, выложится по максимуму, предложат еще на год. Это Москва, никуда уезжать не надо особо. Игра стоит свеч. Вряд ли он рассматривает эти полгода как прощальную гастроль. Еще поиграть захочется.

В среду, 8 февраля 34-летний Дзюба прошел медосмотр для завершения перехода в «Локомотив», позднее стало известно, что он будет выступать за команду под 7-м номером. Форвард подпишет контракт с клубом до конца сезона-2022/23.

Артем Дзюба. «В какой Дзюба сейчас форме? Он форму Слуцкому помогал покупать. Но пять голов за «Локо» забьет»

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Сафонов
3
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

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