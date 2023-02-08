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Сегодня, 20:07

Газзаев: «Абсолютно уверен, что Дзюба и Смольников принесут огромную пользу «Локомотиву»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Валерий Газзаев отреагировал на переход в «Локомотив» форварда Артема Дзюбы и защитника Игоря Смольникова.

«Безусловно, и Артем Дзюба, и Игорь Смольников на ряду с Дмитрием Бариновым будут три явных лидера в команде, которые станут мотиваторами. Абсолютно уверен, что Дзюба и Смольников принесут огромную пользу «Локомотиву» и помогут выйти из непростой ситуации в турнирной таблице. Иметь в команде таких лидеров — только плюс для железнодорожников», — цитирует Газзаева Sport24.

Сегодня, 8 февраля, стало известно о том, что Дзюба и Смольников подписали контракты с «Локомотивом».

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-08-gazzayev-uveren-dzyuba-i-smolnikov-prinesut-ogromnuyu-polzu-lokomotivu
Артем Дзюба
Игорь Смольников
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Газзаев
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
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Зенит – Н. Новгород
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4.03 16:30
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