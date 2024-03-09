Агент Сафонов: «Динамо» в чемпионской гонке, главное — идти без потерь»

Футбольный агент Алексей Сафонов оценил шансы «Динамо» на чемпионский титул в текущем сезоне.

«Сейчас у «Динамо» благоприятный календарь, главное — идти без потерь. В первой части они раздавали очки, сейчас этого нужно избежать. Они в гонке, но все еще будет меняться. Пока все команды очень плотно идут друг к другу», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

На данный момент «Динамо» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. От лидирующего «Краснодара» бело-голубые отстают на 4 очка.

В 20-м туре московская команда сыграет против «Ахмата». Матч между командами пройдет 9 марта и начнется в 19.00 по мск.