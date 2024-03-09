Агент Кастаньо: «У Кевина нет ни с кем недопониманий в «Краснодаре». Он ждет первый шанс»
Футбольный агент Себастьян Оларте, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кевина Кастаньо, рассказал об отношениях игрока с тренерским штабом.
«Кастаньо готов сыграть, когда тренер даст ему шанс. У футболиста нет никаких проблем или недопониманий с кем-либо. Мы просто ждем, когда ему дадут первый шанс», — приводит слова Оларте Sport24.
Кастаньо перешел в «Краснодар» в январе 2024 года за 7,3 миллиона евро. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость колумбийского хавбека в 4 миллиона евро.
Источник: Sport24
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|4
|39-18
|40
|
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|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
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|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
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|20
|9
|4
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|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
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|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
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|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
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|30.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|30.03
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|00:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|00:00
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|30.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|00:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|30.03
|00:00
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|00:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5
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