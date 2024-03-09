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9 марта, 14:24

Агент Кастаньо: «У Кевина нет ни с кем недопониманий в «Краснодаре». Он ждет первый шанс»

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Футбольный агент Себастьян Оларте, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кевина Кастаньо, рассказал об отношениях игрока с тренерским штабом.

«Кастаньо готов сыграть, когда тренер даст ему шанс. У футболиста нет никаких проблем или недопониманий с кем-либо. Мы просто ждем, когда ему дадут первый шанс», — приводит слова Оларте Sport24.

Кастаньо перешел в «Краснодар» в январе 2024 года за 7,3 миллиона евро. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость колумбийского хавбека в 4 миллиона евро.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Кевин Кастаньо
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
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 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Динамо

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Спартак

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Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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