Агент Кастаньо: «У Кевина нет ни с кем недопониманий в «Краснодаре». Он ждет первый шанс»

Футбольный агент Себастьян Оларте, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кевина Кастаньо, рассказал об отношениях игрока с тренерским штабом.

«Кастаньо готов сыграть, когда тренер даст ему шанс. У футболиста нет никаких проблем или недопониманий с кем-либо. Мы просто ждем, когда ему дадут первый шанс», — приводит слова Оларте Sport24.

Кастаньо перешел в «Краснодар» в январе 2024 года за 7,3 миллиона евро. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость колумбийского хавбека в 4 миллиона евро.