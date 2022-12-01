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Сегодня, 16:51

Глебов выпустил линейку одежды в поддержку болельщиков

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Глебов выпустил линейку одежды в поддержку болельщиков.
Фото Соцсети

Полузащитник сборной России и «Ростова» Данил Глебов выпустил линейку одежду в поддержку болельщиков.

Название коллекции «12» обусловлено тем, что болельщик традиционно считается 12-м полноценным игроком команды, чья поддержка помогает ей одерживать победы. Последние несколько лет стали большой проверкой для всех фанатов футбола: пандемия и низкая посещаемость матчей. Таким названием футболист заявляет, что независимо от всех текущих сложностей — именно болельщики являются главными людьми в футболе.

В фотосессии также приняли участия активные футбольные фанаты и жена Даниила Полина.

23-летний Глебов является воспитанником «Томи». В нынешнем сезоне он провел 23 матча за «Ростов», забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Футбол
ФК Ростов
Данил Глебов
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