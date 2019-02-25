Агент Сафонов: "Меня никто не убедит в том, что Чорлука играет на 4 миллиона"

Известный агент Алексей Сафонов не понимает, почему защитник "Локомотива" Ведран Чорлука получает 4 миллиона евро в год.

– Перейдем к "Локомотиву". Почему клуб не был так активен на трансферном рынке?

– Ходят разговоры, что у "Локомотива" после ухода Геркуса брешь в бюджете составляет 2,5 миллиарда. Правда это или нет? Я не знаю. Железнодорожники приобрели летом Крыховяка, он выстрелил. А вот Хеведес... Вообще нужно находиться внутри клуба, чтобы знать, как там все устроено, какой трансферный бюджет.

– Думаете, нет денег на покупки?

– Не знаю. Команда вылетела из Лиги чемпионов, не заработала в этом турнире. Взяли хрустального Хеведеса...

Он серьезный игрок. Но за такую зарплату должен быть на две-три головы выше россиян. То же самое могу сказать и про Чорлуку. Меня никто не убедит в том, что хорват играет на зарплату в 4 миллиона! У человека жизнь удалась, на 4 года с ним подписывают контракт в таком возрасте. Для меня это нонсенс...

– А зачем тогда "Зенит" подписывал Маркизио?

– Может быть, это какая-то имиджевая история. В "Зенит" пришел новый спортивный директор. Наверное, нужно ему вопросы адресовать. Но, конечно, на данный момент итальянец эти затраты не отбивает. Того же Паредеса купили и продали в два раза дороже. У Маркизио же это последний контракт и довольно-таки существенный. То есть, по идее, он должен был быть номером один в средней линии за такие деньги.​