Агент Рыбуся рассказал, что футболист будет готов играть во второй части сезона

Роман Орещук, агент защитника «Рубина» Мацея Рыбуся, ответил на вопрос о состоянии футболиста, который восстанавливается после травмы.

«Мацей работает в общей группе, во второй части сезона уже будет готов играть. Тренерский штаб решил поберечь его в последних играх команды и подготовить Рыбуся ко второй части сезона. Контракт заканчивается, но о каких переговорах можно вести речь, если Мацей не играет? Сейчас рано об этом говорить, нужно здоровье привести в порядок и начать играть. Мы хотим остаться в футболе, парень хочет еще поиграть. У Мацея механические травмы, от переломов никто не застрахован», — цитирует Орещука Metaratings.ru.

34-летний защитник стал игроком «Рубина» летом 2023 года. Он провел за казанский клуб всего два матча. «Рубин» завершил первую часть сезона РПЛ на седьмом месте в турнирной таблице. Команда набрала 28 очков за 18 туров.