Экс-футболист сборной России Тетрадзе: «Советую молодым грузинам ехать в РПЛ. Это хороший трамплин перед Европой»

Бывший футболист сборной России Омари Тетрадзе посоветовал молодым грузинским игрокам ехать в РПЛ.

«Молодые игроки должны понять: чтобы играть в Европе, нужно сначала на родине доказать, что чего-то стоишь. Российской молодежи это тоже касается. Устроить в европейский клуб можно почти каждого, но, когда выйдешь на поле, уже никого не обманешь. А вообще, я советую молодым грузинам ехать в РПЛ. Это хороший трамплин перед Европой. Посмотрите на Хвичу, Зурико. Они прошли российскую школу и засветились в Европе. Российский футбол дает дисциплину и энергию, которая потом поможет в европейском чемпионате», — приводит Sport24 слова Тетрадзе.

Тетрадзе выступал за «Динамо», «Аланию», «Рому», ПАОК, «Анжи», «Крылья Советов» и другие команды. Он является чемпионом России 1995 года, а также обладателем Кубка Греции сезона-2000/01.