Шесть игроков «Зенита» вошли в топ-10 самых подешевевших футболистов РПЛ по версии Transfermarkt

Портал Transfermarkt опубликовал обновленный рейтинг самых подешевевших игроков РПЛ. В списке шесть футболистов «Зенита» и четыре из «Спартака».

Самым подешевевшим стал защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос, цена которого упала с 18 до 15 миллионов евро. По два миллиона в стоимость потеряли полузащитник «Зенита» Вендел, Клаудиньо, Вильмар Барриос и Ду Кейрос.

На 1,5 миллиона евро подешевел защитник «Спартака» Георгий Джикия. По миллиону в стоимости потеряли игроки красно-белых Александр Соболев, Роман Зобнин и Хесус Медина, а также защитник «Зенита» Вячеслав Караваев.