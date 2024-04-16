Агент Рыбуса: «Надеюсь, в ближайшее время увидим Мацея на поле»

Роман Орещук, агент защитника «Рубина» Мацея Рыбуса, рассказал о состоянии футболиста, который восстанавливается после травмы.

«Восстановление идет хорошо, но забегать вперед не хочется. Сейчас важно не торопиться. Надеюсь, уже в ближайшее время увидим Мацея на поле», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Рыбус перешел в казанский клуб на правах свободного агента летом 2023 года. В текущем сезоне он лишь дважды выходил на поле в составе «Рубина» и результативными действиями в этих матчах не отметился.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 34-летнего игрока в 200 тысяч евро.