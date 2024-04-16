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Агент Рыбуса: «Надеюсь, в ближайшее время увидим Мацея на поле»

Алина Савинова
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Роман Орещук, агент защитника «Рубина» Мацея Рыбуса, рассказал о состоянии футболиста, который восстанавливается после травмы.

«Восстановление идет хорошо, но забегать вперед не хочется. Сейчас важно не торопиться. Надеюсь, уже в ближайшее время увидим Мацея на поле», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Рыбус перешел в казанский клуб на правах свободного агента летом 2023 года. В текущем сезоне он лишь дважды выходил на поле в составе «Рубина» и результативными действиями в этих матчах не отметился.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 34-летнего игрока в 200 тысяч евро.

Источник: РБ Спорт
Мацей Рыбус
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
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5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
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 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
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