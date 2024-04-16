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Сегодня, 12:30

Натхо выбрал между Слуцким и Бердыевым

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо в интервью «СЭ» ответил на вопросы в блиц-формате.

— Лучшая русская еда?

— Я всегда ел спагетти и мясо. Не менял свой рацион даже после переезда в Россию. В Казани мы ходили в хорошие рестораны и там мне очень нравился...Как же это называется...Рис с мясом...Плов! Но все-таки есть то, что мне понравилось больше всего — чебурек!

— Самый крутой клуб, который хотел вас?

— Было много разных команд, о которых говорили, но официальных предложений не был. Интересовались «Шальке», «Севилья», «Милан». Был еще «Лион» и киевское «Динамо».

— Лучший игрок, с которым вы играли?

— Семак! Играл с ним по разные стороны. Еще Акинфеев, братья Березуцкие, Игнашевич. Они реально крутые!

— Ваш самый сумасшедший партнер по команде?

— В Рубине было много: Ансальди, Навас. В ЦСКА — Василий Березуцкий. Он был сумасшедшим в хорошем смысле.

— Думал, назовете Вернблума.

— Он тоже был таким на поле.

— Слуцкий или Бердыев?

— Выберу Бердыева. Это человек, который меня поменял больше всех.

— О чем вы мечтаете?

— Чтобы моя семья была здорова и был мир.

Натхо выступал за «Рубин» с 2010 по 2013 год. С 2014 по 2018 год являлся игроком ЦСКА.

Полностью интервью Бибраса Натхо читайте на сайте «СЭ».

Бибрас Натхо
Футбол
Курбан Бердыев
Леонид Слуцкий
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
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