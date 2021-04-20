Агент: «Рондон способен еще 2-3 года бороться за звание лучшего бомбардира РПЛ

Глава агентства Ultimate Sports Марат Хинчагов рассказал «СЭ» о трансфере нападающего Соломона Рондона в ЦСКА.

— Как изначально появилась возможность его перехода в ЦСКА? Кто стал инициатором?

— Инициатором была наша компания. Об этой возможности мы знали заранее, так как мы ведем круглосуточное общение с клубами и агентами со всего мира. Когда ты находишься внутри рынка, подобная информация стороной тебя не обойдет. Другое дело — умение и возможность работать с этой информацией.

— Какие еще у него были варианты?

— Варианты были, но Соломон очень хотел вернуться в Россию. Здесь он чувствует себя комфортно, давно адаптирован к российскому футболу и бытовой жизни. В России тоже были заинтересованные клубы, но уверенней и расторопней всех оказался ЦСКА.

— Соломон рассчитывает остаться в России надолго или планирует в ближайшем будущем вернуться в Европу?

— Что будет летом, поживем-увидим, но мне кажется, Соломон способен еще 2-3 года бороться за звание лучшего бомбардира РПЛ.

В нынешнем сезоне Рондон принял участие в 9 официальных матчах за ЦСКА, в которых забил 4 гола и отдал результативную передачу.

(Сергей Федоров)