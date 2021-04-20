Воспитанник «Спартака» подписал контракт с испанским клубом
12:21
Глава агентства Ultimate Sports Марат Хинчагов рассказал о будущем российского полузащитника Даниила Григорьева.
«Я уверен, у Даниила большое будущее. У него есть мечта и он к ней идет, не размениваясь ни на что. Пандемия очень осложнила этот путь, иначе Даниил уже год играл бы в Испании. На данный момент контракт подписан, идет оформление рабочей визы. Подробности сообщим, когда переход окончательно состоится», — сказал Хинчагов «СЭ».
19-летний Григорьев провел свой последний матч в молодежном первенстве за «Спартак» в марте 2020 года, когда красно-белые одолели в гостях «Оренбург» (4:0).
(Сергей Федоров)
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