Воспитанник «Спартака» подписал контракт с испанским клубом

Глава агентства Ultimate Sports Марат Хинчагов рассказал о будущем российского полузащитника Даниила Григорьева.

«Я уверен, у Даниила большое будущее. У него есть мечта и он к ней идет, не размениваясь ни на что. Пандемия очень осложнила этот путь, иначе Даниил уже год играл бы в Испании. На данный момент контракт подписан, идет оформление рабочей визы. Подробности сообщим, когда переход окончательно состоится», — сказал Хинчагов «СЭ».

19-летний Григорьев провел свой последний матч в молодежном первенстве за «Спартак» в марте 2020 года, когда красно-белые одолели в гостях «Оренбург» (4:0).

(Сергей Федоров)