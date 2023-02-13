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Сегодня, 16:43

Агент Ренана сообщил, что игрок присоединится к «Зениту» на этой неделе

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы бразильского защитника «Зенита» Роберта Ренана, рассказал «СЭ» о том, когда игрок присоединится к клубу.

«Семак сказал, что Ренан приедет в «Зенит» после 15 февраля? Могу только ответить, что он прибудет в расположение клуба на этой неделе», — сказал Луис Фернандо Гарсия «СЭ».

Ренан вместе с молодежной сборной Бразилии выиграл чемпионат Южной Америки, обыграв в финале Уругвай со счетом 2:0.

Ренан перешел в клуб из Санкт-Петербурга 10 января в рамках обмена с «Коринтиансом» на нападающего Юри Алберто.

ФК Зенит
Роберт Ренан
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Спартак

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