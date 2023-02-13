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Трансфер Олусегуна в «Ниццу» сорвался из-за требования «Краснодара» оформить единовременную выплату

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Причиной срыва трансфера нападающего «Краснодара» Оланкуле Олусегуна в «Ниццу» стало требование российского клуба заплатить за игрока единовременной выплатой.

«Французский клуб был готов заплатить 3 миллиона евро сразу + бонусы за достижения, но «Краснодар» был согласен только на сумму 6 миллиона сразу», — приводит слова источника Sport24.

Футболист рассказал, что решил сменить агента после срыва трансфера в «Ниццу».

20-летний Олусегун провел в текущем сезоне 13 матчей за «Краснодар» в РПЛ и забил четыре мяча.

Контракт нападающего с краснодарской командой рассчитан до лета 2026 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-13-transfer-oluseguna-v-nitstsu-sorvalsya-iz-za-trebovaniya-krasnodara-zaplatit-za-igroka-yedinovremennoy-vyplatoy
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РПЛ
ФК Ницца
Олакунле Олусегун
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