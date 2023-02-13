Адвока Жорин: «Нобоа могут привлечь к уголовной ответственности, если его девушка напишет заявление»

Жорин отреагировал на информацию о том, что Нобоа мог избить свою девушку

Сергей Жорин, известный российский адвокат, представляющий интересы медиаперсон, в разговоре отреагировал на информацию о том, что полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа якобы мог избить свою девушку.

«Если девушка Нобоа напишет заявление на Кристиана в Дубае, то футболиста могут привлечь к ответственности в Дубае по законам этой страны. Если Кевиам заявление не подаст, то никакого дела не будет. В случае если подтвердится ее версия, то может быть возбуждено уголовное дело. Нужно оперативно брать справки о телесных повреждениях, если она собирается писать заявление в полицию. Если она этого не сделает, то тогда уже шансы на возбуждение уголовного дела будут ничтожны, потому что если и были повреждения, то они настолько легкие, что могут быстро зажить. Поскольку Кевиам уже удалила соответствующую запись в своих соцсетях, то нельзя исключать, что пара уже успела помириться», — приводит слова Жорина «РБ Спорт».

Кевиам Касо разместила в своих соцсетях фотографию, на которой видны следы побоев, а также добавила к ней подпись, в которой намекнула на то, что ее избил именно Нобоа.

Сам футболист опроверг слова своей девушки о ее избиении.

Нобоа выступает в России с 2007 года. Полузащитник сборной Эквадора до «Сочи» играл за «Рубин», «Динамо», «Ростов» и «Зенит». У футболиста есть паспорт РФ. Ранее он был женат на россиянке Ольге Абрамовой, у пары родились двое сыновей.