Валериюс Мижигурскис, агент защитника "Спартака" Николая Рассказова, подтвердил "СЭ" информацию о травме своего клиента, которая не позволит ему сыграть до конца нынешнего сезона.

21-летнему футболисту предписан месяц покоя из-за повреждения ноги, полученного в матче 24-го тура премьер-лиги с "Енисеем" в Москве (2:0, 21 апреля). У него диагностирована трещина в лодыжке. Еще около двух-четырех недель после лечения уйдет на набор формы.

– Да, у него травма, по всей видимости, до конца сезона он не сыграет. Детали сказать не могу – я же не врач. Но там ничего серьезного нет, надеюсь, что повреждение не помешает ему при подготовке к следующему сезону (Александр Рогулев)

Рассказов выбыл на полтора – два месяца