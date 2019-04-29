Как стало известно "СЭ", защитник "Спартака" Николай Рассказов выбыл из строя до конца сезона.

21-летнему футболисту предписан месяц покоя из-за повреждения ноги, полученного в матче 24-го тура премьер-лиги с "Енисеем" в Москве (2:0, 21 апреля). У него диагностирована трещина в лодыжке. Еще около двух-четырех недель после лечения уйдет на набор формы.

В чемпионате России-2018/19 Рассказов принял участие в 16 играх и отметился одним голом. Еще три матча защитник провел в Кубке, один – в отборочном турнире Лиги чемпионов и 5 – в Лиге Европы. (Вячеслав Короткин)

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