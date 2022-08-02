Александр Кержаков пройдет стажировку в ЦСКА

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о своем будущем.

«На данный момент предложений ни от каких клубов не было. Если будут — рассмотрю, конечно же. Сейчас я уже не отдыхаю, продолжаю учиться для продолжения своей тренерской карьеры. Недавно был на тренировках «Динамо», смотрел за их тренировочным процессом. На следующей неделе буду у ЦСКА, уже договорился с Владимиром Федотовым», — сказал Кержаков «СЭ».

Кержаков возглавлял «Нижний Новгород» с июня 2021 года. Команда под его руководством заняла 11-е место в чемпионате России в сезоне-2021/22.

16 июня нижегородский клуб объявил об уходе Кержакова с поста главного тренера клуба, его место занял Михаил Галактионов.