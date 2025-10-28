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28 октября 2025, 12:00

Агент Ракова: «У «Локомотива» точно есть желание продлить контракт с Вадимом»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Крыльев Советов» Вадима Ракова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном продлении контракта с «Локомотивом».

«Мы общаемся. Пока это нельзя называть переговорами. Есть позиция клуба, который хочет продлить игрока, но на какие-то цифры и предложения мы еще не выходили. Желание у «Локомотива» точно есть. Думаю, как минимум обсуждать это мы точно будем», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В сезоне-2025/26 20-летний Раков, выступающий за «Крылья Советов» на правах аренды из «Локомотива», провел 10 матчей за самарцев во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Соглашение футболиста с «Локомотивом» рассчитано до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

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Вадим Раков
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Владимир Кузьмичев (менеджер)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
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Артур Гарибян

Родина

 2
П
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Динамо

 2
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Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
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Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
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 2 1 0
Максим Савельев
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Оренбург

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