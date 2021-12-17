Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Агент Ракицкого заявил, что «Зенит» пока не вступал в переговоры с игроком по новому контракту

19:18
Ярослав Ракицкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ярослав Ракицкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Агент защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого Максим Дудченко высказался по поводу контракта своего клиента, сообщает «РБ Спорт».

В СМИ была информация, что украинский футболист готов пойти на понижение зарплаты.

«Разговора по контракту не было в принципе. Само собой, для Ярослава приоритет — это «Зенит». Он влюблен в болельщиков. Но если до 1 января контракт не предложат, то он подпишет с тем клубом, кто даст лучшее предложение», — сказал Дудченко.

В составе «Зенита» Ракицкий играет с января 2019 года. В составе сине-бело-голубых три раза выиграл чемпионат России (2018/19, 2019/20, 2020/21), однажды завоевал Кубок России (2019/20) и дважды — Суперкубок страны (2020, 2021).

В этом сезоне Ракицкий провел 15 матчей, забил один гол и отдал четыре результативных паса.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Рома

П1

26%

1.69

Обе забьют - да

19%

1.59

ТБ 3.0

18%

1.93
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Ливерпуль

Обе забьют - да

24%

1.72

П2

23%

1.58

Ф2 (-1.0)

14%

2.03
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Наполи

1X

21%

1.40

ИТБ1 (1.0)

17%

1.42

X2

15%

1.65

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-rakitskogo-esli-do-1-yanvarya-kontrakt-s-rakitskim-ne-predlozhit-zenit-yaroslav-podpishet-s-tem-klubom-kto-dast-luchshee-predlozhenie/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Мир фигурного катания обеспокоен состоянием здоровья Татьяны Тарасовой. Она была госпитализирована
В минобороны Польши отреагировали на побег военного в Белоруссию
1
2
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги