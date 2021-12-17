Агент Ракицкого заявил, что «Зенит» пока не вступал в переговоры с игроком по новому контракту

Агент защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого Максим Дудченко высказался по поводу контракта своего клиента, сообщает «РБ Спорт».

В СМИ была информация, что украинский футболист готов пойти на понижение зарплаты.

«Разговора по контракту не было в принципе. Само собой, для Ярослава приоритет — это «Зенит». Он влюблен в болельщиков. Но если до 1 января контракт не предложат, то он подпишет с тем клубом, кто даст лучшее предложение», — сказал Дудченко.

В составе «Зенита» Ракицкий играет с января 2019 года. В составе сине-бело-голубых три раза выиграл чемпионат России (2018/19, 2019/20, 2020/21), однажды завоевал Кубок России (2019/20) и дважды — Суперкубок страны (2020, 2021).

В этом сезоне Ракицкий провел 15 матчей, забил один гол и отдал четыре результативных паса.