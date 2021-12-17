Агент Ракицкого заявил, что «Зенит» пока не вступал в переговоры с игроком по новому контракту
Агент защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого Максим Дудченко высказался по поводу контракта своего клиента, сообщает «РБ Спорт».
В СМИ была информация, что украинский футболист готов пойти на понижение зарплаты.
«Разговора по контракту не было в принципе. Само собой, для Ярослава приоритет — это «Зенит». Он влюблен в болельщиков. Но если до 1 января контракт не предложат, то он подпишет с тем клубом, кто даст лучшее предложение», — сказал Дудченко.
В составе «Зенита» Ракицкий играет с января 2019 года. В составе сине-бело-голубых три раза выиграл чемпионат России (2018/19, 2019/20, 2020/21), однажды завоевал Кубок России (2019/20) и дважды — Суперкубок страны (2020, 2021).
В этом сезоне Ракицкий провел 15 матчей, забил один гол и отдал четыре результативных паса.
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Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-rakitskogo-esli-do-1-yanvarya-kontrakt-s-rakitskim-ne-predlozhit-zenit-yaroslav-podpishet-s-tem-klubom-kto-dast-luchshee-predlozhenie/
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