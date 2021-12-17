Романцев: «Надеюсь, турнир памяти Кулькова станет ежегодным»

В пятницу в Москве завершился детский турнир (категория U-10) «Мемориал Василия Кулькова», в финале которого «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 4:1. В церемонии награждения приняли участие Олег Романцев, Георгий Ярцев, Ринат Дасаев и вдова Кулькова Елена.

«Самые лучшие впечатления о турнире, — сказал «СЭ» Романцев. — Организаторы привезли сюда 16 команд со всех уголков нашей страны. Думаю, этот турнир в дальнейшем развивать: проводить его ежегодно и собирать еще больше команд. Несколько футболистов проявили себя так, что на них обратят внимание серьезные клубы».

«Василий заслуживает того, что люди делают в его честь, — продолжил Романцев. — Я всегда называл Кулькова своим любимчиком, и это не преувеличение. Он пошел со мной и в «Красную Пресню», и в первую лигу в Орджоникидзе. Нисколько не сомневаясь, я взял его и в «Спартак». Он уверенно занял место в основном составе, доиграл до сборной, до «Бенфики», становился чемпионом. Только из-за своей скромности он не был так раскручен, как некоторые другие футболисты. А по своим футбольным качествам — это один из лучших футболистов, кого я вообще видел».

Василий Кульков ушел из жизни 10 октября 2020 года. Ему было 54 года. Он выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год, а также с 1995 по 1997 год. В составе красно-белых он становился чемпионом СССР и России, а также серебряным и бронзовым призером чемпионатов страны.

Кроме того, защитник играл за «Бенфику», «Порту», «Зенит» и «Крылья Советов». За сборную России провел 21 матч и забил пять голов.