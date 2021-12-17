Глушаков: «Хотел бы вернуться в «Спартак» играть, я еще не старый, молодой, перспективный»
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков ответил на вопрос, хотел бы он вернуться в «Спартак».
«Да, я хотел бы вернуться в «Спартак». Играть, а почему нет? Надо всегда верить в свою мечту, работать, тренироваться, — сказал Глушаков в интервью Sports.ru. Как судьба сложится дальше — неизвестно никому. В любом случае очень хотел бы помочь. Я, когда прощался, говорил, что хотел бы вернуться. Потому что я там чемпионство выиграл, долгие годы был, друзья есть. Сейчас уже некоторые в тренерский штаб попали, Тема Ребров. Посмотрим, я еще не старый, молодой, перспективный».
34-летний Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019 год.
В сезоне-2021/22 чемпионата России полузащитник сыграл за «Химки» 15 матчей и забил семь голов.
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