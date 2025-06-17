«Акрон» выкупил защитника Роберто Фернандеса

«Акрон» объявил о выкупе защитника Роберто Фернандеса у боливийского «Боливара».

25-летний футболист подписал контракт на три сезона.

В сезоне-2024/25 Фернандес выступал за тольятинский клуб на правах аренды. Он провел 22 матча во всех турнирах и отличился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.