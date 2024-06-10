Агент Помазуна — о будущем в ЦСКА: «Для начала надо встретиться с Николичем»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря ЦСКА Ильи Помазума, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

«У Ильи есть действующий контракт с ЦСКА до 2028 года. Дальше будем смотреть по ситуации. Для начала вратарю надо прилететь и встретиться с новым главным тренером клуба, Марко Николичем. Как главный тренер видит Помазуна в команде. Если будет конкуренция за место в основе, то это одна история, если Помазун будет вторым-третьим вратарем, то это будет другая ситуация», — сказал Сафонов «СЭ».

Помазун выступал за «Урал» с августа 2020 года на правах аренды. Всего за команду он провел 117 матчей во всех турнирах (30 из них — на ноль) и пропустил 155 голов.

Контракт Помазуна с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.