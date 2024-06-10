«Динамо» сообщило об активации опции продления контракта с Эли Дасой

У защитника «Динамо» Эли Дасы активировалась опция продления контракта с московским клубом, сообщает пресс-служба бело-голубых.

Новое соглашение с 31-летним израильтянином рассчитано до конца сезона-2024/25.

Даса выступает за «Динамо» с сентября 2022 года. В минувшем сезоне защитник провел 22 матча во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.