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Агент Роналдо: «Не удивлены успешной игрой футболиста за «Ростов», он сотворит невероятные вещи»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Роналдо, рассказал, как игрок чувствует себя в донском клубе.

«Игра Роналдо приносит нам огромное удовольствие. Мы вообще не удивлены его успешной игрой за «Ростов». Он способен еще на многие невероятные вещи», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Состав донского клуба Роналдо пополнил зимой 2024 года. 23-летний футболист за «Ростов» сыграл 7 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Источник: РБ Спорт
ФК Ростов
Роналдо (Ростов)
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