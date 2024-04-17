Гранат считает, что «Динамо» должно продлить контракт со Смоловым: «Его уход будет большой потерей»
Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с контрактом нападающего бело-голубых Федора Смолова. Соглашение истекает в июне 2024 года.
«Федор еще в хорошем возрасте, для нападающего уж точно. «Динамо» однозначно стоит продлевать со Смоловым контракт, ведь его уход будет очень большой потерей для команды», — сказал Гранат «СЭ».
В нынешнем сезоне 34-летний Смолов провел за «Динамо» 28 матчей, отметившись 6 голами и 4 результативными передачами.
Денис Сафронов
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Краснодар – Факел
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|20.04
|14:00
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Рубин – Локомотив
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|
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|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
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|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
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Джон Кордоба
Краснодар
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|
|
Константин Тюкавин
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|П
|
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Локомотив
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|
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Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
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Квинси Промес
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Пари Нижний Новгород
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|1
|3
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