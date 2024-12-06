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Агент Батракова — об интересе «Манчестер Сити» к футболисту: «Я не удивлен»

Алина Савинова
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Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны «Манчестер Сити».

«У меня нет этой информации, но если это соответствует действительности, то я не удивлен, потому что если внимательно проследить за карьерой Гвардиолы, то игроки такого плана с такими скиллами его всегда привлекают, ведь игра его команды строится именно на умных, техничных игроках. Рано прогнозировать, но, я думаю, игроки с такими скиллами проявят себя в любом чемпионате», — цитирует Кузьмичева Legalbet.

19-летний Батраков в этом сезоне забил 10 голов и сделал 6 голевых передач в 16 матчах РПЛ. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года.

Источник: Legalbet
Алексей Батраков
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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5
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 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
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