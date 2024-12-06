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Сегодня, 13:00

В «Пари НН» заявили об уверенности в чистоте клуба во время матча против «Крыльев»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о чистоте матча с «Крыльями Советов» (2:1) 23 апреля 2023 года.

— К нам никто не обращался, — начал Мелик-Гусейнов. — Если обратятся, то, конечно, всю информацию о том, как готовилась команда, кто ее готовил, предоставим.

— Обращался ли Федорищев к вам?

— Нет, контактов не было.

— Вы уверены, что клуб не участвовал в описанном?

— В тот момент я еще не работал в клубе, но уверен, что ничего не было.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев направил письмо в РПЛ с просьбой пояснить, как лига борется с коррупцией.

По информации «РБ Спорт», у губернатора есть вопросы по поводу работы арбитров в матчах «Химки» — «Крылья Советов» (4:1, 24 апреля 2022 года) и «Пари НН» — «Крылья Советов» (2:1, 23 апреля 2023 года). В обоих матчах соперников самарцев тренировал Сергей Юран.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Вячеслав Федорищев
Давид Мелик-Гусейнов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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 - : -
7.12 16:30
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
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 - : -
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
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Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
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Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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