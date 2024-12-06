В «Пари НН» заявили об уверенности в чистоте клуба во время матча против «Крыльев»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о чистоте матча с «Крыльями Советов» (2:1) 23 апреля 2023 года.

— К нам никто не обращался, — начал Мелик-Гусейнов. — Если обратятся, то, конечно, всю информацию о том, как готовилась команда, кто ее готовил, предоставим.

— Обращался ли Федорищев к вам?

— Нет, контактов не было.

— Вы уверены, что клуб не участвовал в описанном?

— В тот момент я еще не работал в клубе, но уверен, что ничего не было.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев направил письмо в РПЛ с просьбой пояснить, как лига борется с коррупцией.

По информации «РБ Спорт», у губернатора есть вопросы по поводу работы арбитров в матчах «Химки» — «Крылья Советов» (4:1, 24 апреля 2022 года) и «Пари НН» — «Крылья Советов» (2:1, 23 апреля 2023 года). В обоих матчах соперников самарцев тренировал Сергей Юран.