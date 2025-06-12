Агент полузащитника «Химок» Капленко: «Занимаемся разрывом контракта с клубом»

Агент полузащитника «Химок» Кирилла Капленко Артем Бабырь в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

«Занимаемся официальным разрывом контракта с «Химками». Все процедуры нужно соблюдать. В ближайшее время Кирилл станет свободным агентом. Некоторые клубы им интересуются. Думаю, что скоро он будет трудоустроен в новую команду. Для меня Кирилл — прекрасный футболист, но травмы помешали ему себя проявить в прошлом сезоне. Он готовится к новому сезону, тренируется с одной командой в Минске для поддержания формы», — сказал Бабырь «СЭ».

Занявшие 12-е место в чемпионате России-2024/25 «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне.

Капленко в прошлом сезоне провел за «Химки» 8 матчей и не отличился результативными действиями.