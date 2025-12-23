Колосков считает правильным решение утвердить Гусева главным тренером «Динамо»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на новость о назначении Ролана Гусева главным тренером московского «Динамо».

48-летний специалист утвержден в этой должности до конца сезона-2025/26. С ноября 2025 года он исполнял обязанности главного тренера бело-голубых после ухода из клуба Валерия Карпина.

«Можно только порадоваться, что такой значимый для российского футбола клуб принял это решение. Остается только пожелать Ролану Гусеву удачи. Это правильный выбор, поскольку должность главного тренера является ключевой в подготовке команды и ее выступлении. Гусев уже проверенный, свой для клуба человек. Он дважды работал в качестве исполняющего обязанности главного тренера, и с точки зрения результата у него все получалось», — приводит ТАСС слова Колоскова.

Гусев работает в «Динамо» с 2023 года. Он также был исполняющим обязанности главного тренера команды в конце прошлого сезона.

В 18 турах чемпионата России-2025/26 «Динамо» набрало 21 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице.