Агент Баринова: «Болельщики «Локомотива» не знают всей истории ухода Димы из клуба»

Агент полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова Павел Банатин в разговоре с «СЭ» оценил игру футболиста в прошедшем сезоне.

— Это был сложный сезон, очень эмоциональный. Скажу прямо, все это понимают — были своего рода серьезные потрясения и изменения. Ожидания от весенней части сезона были большие у всех: у болельщиков, клуба, самого Димы. Все сделали все, что могли, но так бывает в футболе и жизни. Этот неудачный результат надо принять. Надеюсь, что следующий сезон будет намного успешнее.

— Как вы отреагировали на свист болельщиков «Локомотива» в адрес Баринова после матча с ЦСКА?

— Это жизнь, повторюсь. Можно абсолютно понять многих болельщиков — это их эмоции, каждый имеет на них право. Я понимаю, что такая реакция из-за того, как болельщики видели ситуацию, и в этом они не виноваты. К сожалению, они не знают всей истории ухода Баринова из «Локомотива» и как все было на самом деле. Понятно, что это большой удар для всех сторон. Но, как говорится, время все расставит по своим местам. Кто захочет разобраться в ситуации, это всегда сделает.

Дима многое отдал клубу, и клуб многое дал ему. Он закончил академию, выигрывал титулы, всегда нес ответственность за свои шаги, как и сейчас. Конечно, у него отличные отношения остались со всеми в команде, и он искренне поздравил бывших партнеров с бронзовыми медалями, — сказал Банатин «СЭ».

В прошедшем сезоне Баринов провел за ЦСКА 15 матчей и не отличился результативными действиями.