"Краснодар" обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

"Краснодар" в матче Кубка Париматч Премьер с минимальным счетом победил ЦСКА (1:0). Единственный гол в концовке первого тайме забил Александр Мартынович.

Кубок Париматч Премьер

"Краснодар" – ЦСКА – 1:0 (1:0)

Гол: Мартынович, 45+1.

"Краснодар": Сафонов, Стоцкий (Петров, 63), Мартынович (Фьолусон, 46), Бородин (Грицаенко, 44), Скопинцев (Гогличидзе, 55), Камболов (Голубев, 46), Уткин (Сперцян, 46), Намли (Черников, 63), Вандерсон Масиэл (Халназаров, 46), Сулейманов (Григорян, 63), Ари (Игнатьев, 46).

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Янов, 66), Васин (Шарлия, 46), Чернов, Магнуссон, Ефремов, Марадишвили, Бийол (Аванесян, 66), Обляков (Кучаев, 66), Нисимура (Востриков, 75), Чалов (Н’Диайе, 66).

Предупреждение: Аванесян, 76.

Судья: Вайнбергер (Австрия).

27 июня. Пеллау. Стадион "Шпортплац ТСВ Пеллау".

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