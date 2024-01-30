Губерниев считает, что Миранчук может обосноваться в «Трабзонспоре»

Комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука в «Трабзонспор».

«Жизнь спортсмена настолько короткая, что нужно попробовать. Может быть, использует «Трабзонспор» как трамплин. В Трабзоне большой порт, он там обоснуется, а потом, как в той песне: «Корабли в открытом море, как птицы на воле». И уплывет куда-нибудь в Манчестер. Есть ли шанс уехать в Европу из «Трабзонспора»? Во-первых, он будет играть на европейской арене. Во-вторых, из Турции, как мне кажется, уехать сейчас значительно легче, чем из России. Поэтому я бы попытался, если других предложений нет», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

Контракт Миранчука с «Локомотивом» истекает летом 2024 года. В этом сезоне 28-летний футболист провел за железнодорожников 24 матча, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.