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Сегодня, 16:57

Губерниев считает, что Миранчук может обосноваться в «Трабзонспоре»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука в «Трабзонспор».

«Жизнь спортсмена настолько короткая, что нужно попробовать. Может быть, использует «Трабзонспор» как трамплин. В Трабзоне большой порт, он там обоснуется, а потом, как в той песне: «Корабли в открытом море, как птицы на воле». И уплывет куда-нибудь в Манчестер. Есть ли шанс уехать в Европу из «Трабзонспора»? Во-первых, он будет играть на европейской арене. Во-вторых, из Турции, как мне кажется, уехать сейчас значительно легче, чем из России. Поэтому я бы попытался, если других предложений нет», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

Контракт Миранчука с «Локомотивом» истекает летом 2024 года. В этом сезоне 28-летний футболист провел за железнодорожников 24 матча, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/guberniev-miranchuk-mozhet-obosnovatsya-v-trabzonspore-a-potom-uplyvyot-v-manchester-329070/
Антон Миранчук
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Губерниев
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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