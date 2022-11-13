«Оренбург» — «Краснодар»: видеообзор матча 17-го тура РПЛ

«Оренбург» разгромил «Краснодар» в матче 17-го тура чемпионата России со счетом 5:1.

У хозяев хет-трик оформил Владимир Сычевой. По одному мячу забили Лукас Вера и Джимми Марин. У гостей отличился Алексей Ионов.

«Оренбург» одержал свою крупнейшую победу в РПЛ и поднялся на седьмое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. «Краснодар» с тем же количеством очков располагается строчкой ниже.