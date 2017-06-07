Агент Оздоева: "Магомед мечтает поработать с Бердыевым в "Рубине"

Анзор Гаргаев, представитель полузащитника "Рубина" Магомеда Оздоева, рассказал "СЭ", что его клиент готов вернуть себе место в стартовом составе казанской команды.

При этом футболист мечтает поработать с тренером Курбаном Бердыевым, который в минувшем сезоне занимал пост вице-президента-тренера "Ростова". По информации "СЭ", специалист вернется в "Рубин", который он тренировал с 2001 по 2013 год.

- Магомед очень хочет закрепиться в составе "Рубина", - сказал Гаргаев. - Сейчас он полностью восстановился от полученной травмы голеностопа и готов вернуть себе место в "старте". Независимо от того, кто будет главным тренером, игрок хочет остаться именно в казанском клубе. Я разговаривал с Оздоевым, он мечтает поработать с Бердыевым. Этот специалист много дает молодым футболистам, детально объясняет, как и что нужно делать.

Напомним, что Оздоев вторую часть сезона-2016/17 провел в аренде в "Тереке". За это время он сыграл в шести матчах чемпионата России, не отметившись в них результативными действиями. По окончании сезона грозненский клуб объявил, что не будет продлевать соглашение с 24-летним футболистом. (Павел ГУРЕВИЧ)