Агент Кучаева — о будущем игрока «У Константина контракт с ЦСКА, он на сборах. Хорошо работает»

Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока.

«У Константина контракт с ЦСКА, он на сборах. Хорошо работает. Разговор с Федотовым? Роль такая же, как и у всех игроков ЦСКА. Он уходил в аренду, потому что хотел играть. В «Рубине» им были довольны. После окончания аренды он вернулся в ЦСКА, все спокойно», — сказал Клюев «СЭ».

Минувший сезон Кучаев начал в ЦСКА. Зимой его отдали в аренду в «Рубин». По окончании сезона Кучаев вернулся в московский клуб.

В сезоне РПЛ-2021/22 полузащитник провел 22 матча и забил один гол. Контракт Кучаева с армейцами действует до лета 2024 года.