Агент Кучаева — о будущем игрока «У Константина контракт с ЦСКА, он на сборах. Хорошо работает»
Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока.
«У Константина контракт с ЦСКА, он на сборах. Хорошо работает. Разговор с Федотовым? Роль такая же, как и у всех игроков ЦСКА. Он уходил в аренду, потому что хотел играть. В «Рубине» им были довольны. После окончания аренды он вернулся в ЦСКА, все спокойно», — сказал Клюев «СЭ».
Минувший сезон Кучаев начал в ЦСКА. Зимой его отдали в аренду в «Рубин». По окончании сезона Кучаев вернулся в московский клуб.
В сезоне РПЛ-2021/22 полузащитник провел 22 матча и забил один гол. Контракт Кучаева с армейцами действует до лета 2024 года.
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
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|17.07
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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|17.07
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