Агент Николсона рассказал, когда футболист вернется в расположение «Спартака»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона рассказал, когда футболист вернется в расположение команды.

«Сейчас Шамар сосредоточен на еще одной игре за сборную. Затем он отправится в первый за год отпуск. Он вернется в Москву 3 июля на сборы. Он получил несколько дополнительных выходных перед новым сезоном», — сказал агент «СЭ».

25-летний Николсон перешел в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа» в январе 2022 года. На счету форварда 8 голов и 2 результативные передачи в 15 матчах за красно-белых.