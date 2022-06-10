РФС утвердил систему материальной поддержки судей и инспекторов

Решением бюро исполкома РФС 10 июня утверждено положение о системе материальной поддержки судей и инспекторов.

Теперь, как сообщает пресс-служба РФС, арбитры РПЛ и Суперлиги смогут получить средства на компенсацию медицинских расходов; за пропущенные матчи по причине болезни или травмы; расходы на психолога.

Источником финансирования названы спонсорские средства от компании по производству соды.