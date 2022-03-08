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Сегодня, 14:13

Агент Николсона ответил на вопрос о будущем футболиста

Владимир Пушкарев
Корреспондент

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона рассказал, будет ли игрок приостанавливать контракт с клубом в связи с заявлением ФИФА.

«Его выступления за клуб говорят сами за себя. Мы все надеемся, что это можно будет продолжить», — сказал агент «СЭ».

7 марта ФИФА после «согласования с УЕФА и консультаций с различными заинтересованными сторонами» приняла решение временно изменить «Регламент по статусу и трансферу футболистов». Иностранным игрокам и тренерам разрешено приостанавливать действие своих контрактов в России.

24-летний Николсон перешел в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа» в январе. На счету ямайца 4 гола в 3 матчах за красно-белых.

Футболисты &laquo;Краснодара&raquo;. ФИФА разрешила иностранцам приостанавливать контракты с клубами из России. Что это значит

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ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
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 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
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 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
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 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
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 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
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 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
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15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
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Уфа

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Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

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Сочи

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П
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Краснодар

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Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Рифат Жемалетдинов

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Локомотив

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И К Ж
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Максимилиано Кофрие

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Александр Соболев

Александр Соболев

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