Агент Николсона ответил на вопрос о будущем футболиста

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона рассказал, будет ли игрок приостанавливать контракт с клубом в связи с заявлением ФИФА.

«Его выступления за клуб говорят сами за себя. Мы все надеемся, что это можно будет продолжить», — сказал агент «СЭ».

7 марта ФИФА после «согласования с УЕФА и консультаций с различными заинтересованными сторонами» приняла решение временно изменить «Регламент по статусу и трансферу футболистов». Иностранным игрокам и тренерам разрешено приостанавливать действие своих контрактов в России.

24-летний Николсон перешел в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа» в январе. На счету ямайца 4 гола в 3 матчах за красно-белых.