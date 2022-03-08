Защитник «Зенита» Дуглас Сантос может продолжить карьеру в «Барселоне»

«Барселона» интересуется защитником «Зенита» Дугласом Сантосом, сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонцы хотят усилить позицию левого защитника и рассматривают кандидатуру 27-летнего бразильца в связи с тем, что ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с клубами из России.

Помимо Дугласа Сантоса «Барселона» также интересуется Хосе Гайя («Валенсия») и Алехандро Гримальдо («Бенфика»), клуб может подписать одного из этих футболистов в летнее трансферное окно.

Дуглас Сантос перешел в «Зенит» из «Гамбурга» в июле 2019 года. В сезоне-2021/22 бразилец провел 27 матчей за команду из Санкт-Петербурга, на счету 27-летнего игрока 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 16 миллионов евро.

7 марта ФИФА после «согласования с УЕФА и консультаций с различными заинтересованными сторонами» приняла решение временно изменить «Регламент по статусу и трансферу футболистов». Иностранным игрокам и тренерам разрешено приостанавливать действие своих контрактов в России.

В таком случае иностранные футболисты и тренеры будут считаться без контракта до 30 июня 2022 года. Срок, до которого иностранный игрок или тренер может приостановить действие контракта с российским клубом, — 7 апреля.