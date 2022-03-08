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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос может продолжить карьеру в «Барселоне»

Иван Торопцев
Корреспондент
Дуглас Сантос.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Барселона» интересуется защитником «Зенита» Дугласом Сантосом, сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонцы хотят усилить позицию левого защитника и рассматривают кандидатуру 27-летнего бразильца в связи с тем, что ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с клубами из России.

Помимо Дугласа Сантоса «Барселона» также интересуется Хосе Гайя («Валенсия») и Алехандро Гримальдо («Бенфика»), клуб может подписать одного из этих футболистов в летнее трансферное окно.

Дуглас Сантос перешел в «Зенит» из «Гамбурга» в июле 2019 года. В сезоне-2021/22 бразилец провел 27 матчей за команду из Санкт-Петербурга, на счету 27-летнего игрока 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 16 миллионов евро.

7 марта ФИФА после «согласования с УЕФА и консультаций с различными заинтересованными сторонами» приняла решение временно изменить «Регламент по статусу и трансферу футболистов». Иностранным игрокам и тренерам разрешено приостанавливать действие своих контрактов в России.

В таком случае иностранные футболисты и тренеры будут считаться без контракта до 30 июня 2022 года. Срок, до которого иностранный игрок или тренер может приостановить действие контракта с российским клубом, — 7 апреля.

Футболисты &laquo;Краснодара&raquo;. ФИФА разрешила иностранцам приостанавливать контракты с клубами из России. Что это значит

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/barca-pescar-futbol-ruso-13339433
Дуглас Сантос
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3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
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 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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 - : -
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 - : -
27.02 19:00
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Г
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 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

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Матео Кассьерра

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Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

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Локомотив

 5
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Максимилиано Кофрие

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Гжегож Крыховяк

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Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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