Агент Николича ответил на вопрос о «Спартаке»: «Не могу комментировать то, чего нет»

Футбольный агент Деян Йоксимович ответил на вопрос, согласился бы Марко Николич возглавить «Спартак» при поступлении соответствующего предложения.

«Не могу комментировать то, чего нет», — приводит «РБ Спорт» слова Йоксимовича.

Николич с 2020 по 2021 год работал в «Локомотиве». Московская команда под руководством сербского тренера стала бронзовым призером чемпионата России и обладателем Кубка страны. На данный момент 44-летний специалист возглавляет «Шабаб Аль-Ахли».

С лета 2022 года главным тренером «Спартака» является испанец Гильермо Абаскаль. Московская команда занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков за 18 туров.