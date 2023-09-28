Агент Нестора допустил, что игрок зимой может перейти в «Зенит»

Футбольный агент Десио Берман заявил, что трансфер полузащитника «Сан-Палу» Родриго Нестора в «Зенит» может состояться ближайшей зимой.

«Переход Нестора в «Зенит» зимой? Все может быть, посмотрим», — приводит слова Бермана «РБ Спорт».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего бразильца в 7 миллионов евро. Его контракт с «Сан-Паулу» рассчитан до 2028 года.

В текущем сезоне Нестор провел 47 матча за команду, забил 2 мяча и отдал 7 результативных передач.