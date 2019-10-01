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Агент не комментирует информацию о Тедеско в «Спартаке»

14:22
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Джованни Тотаро, представитель 34-летнего немецкого тренера Доменико Тедеско, не стал отвечать на вопрос корреспондента «СЭ» о возможном назначении своего клиента тренером «Спартака».

Доменико Тедеско (справа) и&nbsp;главный тренер &laquo;Манчестер Сити&raquo; Пеп Гвардьола.Кевин Кураньи: «Тедеско — Цорн — это будет интересная связка»

— Выходил ли кто-то из «Спартака» на вас? — вопрос Тотаро.

— Мы не комментируем эту информацию.

Ранее «СЭ» сообщил о том, что «Спартак» рассматривает несколько кандидатур на пост главного тренера команды после отставки Олега Кононова. Кандидатура, которую предлагает гендиректор красно-белых Томас Цорн — бывший тренер «Шальке» Доменико Тедеско. (Гоша Чернов)

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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